20 слов с проверяемой гласной

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20 слов с проверяемой гласной
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 удивительный - дивогора - горныйтрава - травыодинокий - одинземля - землибоец - бойзмея - змеискрипит - скриптишина - тишьчасовой - часслеза - слёзыдомашний - домглаза - глаздеревья - деревоснеговик - снегдождливый - дождьгрибы - грибколоть - колрогатый - рогпролетел - лётчикродная - род 1)зелёный (зелень)  2)красивый (красный)  3)большая (больше)  4)обмакнув (обмакивать)  5)спешит ( спешка)  6) звонить(звонишь)  7) смотреть ( смотр)  8)держаться (держит)  9) сварить ( варит )  10) поскорее (скоро)  11)шестиклассник ( шесть)  12) побежать (бег)  13) схватившись ( схватит)  14) цветы ( цвёл)  15 )ходили ( ход)  16) встречаться ( встреча)  17) мириться ( мир)  18) рассердиться ( сердится)  19) удивлять ( диво)  20) обнимать ( обнимет) 

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