20 слов с проверяемой гласной
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20 слов с проверяемой гласной
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удивительный - дивогора - горныйтрава - травыодинокий - одинземля - землибоец - бойзмея - змеискрипит - скриптишина - тишьчасовой - часслеза - слёзыдомашний - домглаза - глаздеревья - деревоснеговик - снегдождливый - дождьгрибы - грибколоть - колрогатый - рогпролетел - лётчикродная - род 1)зелёный (зелень) 2)красивый (красный) 3)большая (больше) 4)обмакнув (обмакивать) 5)спешит ( спешка) 6) звонить(звонишь) 7) смотреть ( смотр) 8)держаться (держит) 9) сварить ( варит ) 10) поскорее (скоро) 11)шестиклассник ( шесть) 12) побежать (бег) 13) схватившись ( схватит) 14) цветы ( цвёл) 15 )ходили ( ход) 16) встречаться ( встреча) 17) мириться ( мир) 18) рассердиться ( сердится) 19) удивлять ( диво) 20) обнимать ( обнимет)
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