2°. В треугольнике BCD стороны BD и CD равны, DM - медиана, угол BDC равен 38°. Найдите углы BMD и BDM.
Геометрия
2°. В треугольнике BCD стороны BD и CD равны, DM - медиана, угол BDC равен 38°. Найдите углы BMD и BDM.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол ВМD =90 градусов, а угол BDM =19 градусов
Гость:
ВMD= 90 т к DM медианаBDM= BDC\2=19
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Страдательные причастия прошедшего времени составить предложение со словами:увлекаемый построенный прочитанный видимый воспивающий топтавший склеен...
Қазақ тiлi
запиши спориднени слова,Познач у них корень,Подчерти буквы какие обозначають звуки что чередуются в корнях, Кухонна соль.солоный борщ.маленьке сильце