2°. В треугольнике BCD стороны BD и CD равны, DM - медиана, угол BDC равен 38°. Найдите углы BMD и BDM.

Геометрия

2°. В треугольнике BCD стороны BD и CD равны, DM - медиана, угол BDC равен 38°. Найдите углы BMD и BDM.

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