20-жаттыгу ангиме курау там рисунок посмотрите на фото

Қазақ тiлi
20-жаттыгу ангиме курау там рисунок посмотрите на фото
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің үйімнің қасында бақша бар ал онда көп алмалы ағаш өседі. бір гүні ағам мен ініммен сонда бардық сосын көп алма жинадық. олар өте дәмді екен . олар қызыл түсті жұмсақ екен
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