209 номер ГДЕ НАПИСАНО ЗАПИШИТЕ ТЕКСТ ПД ДИКТОВКУ ЭТО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО А ОСТОЛЬНОЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ УМОЛЯЮ!!!!!!!!!!

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209 номер ГДЕ НАПИСАНО ЗАПИШИТЕ ТЕКСТ ПД ДИКТОВКУ ЭТО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО А ОСТОЛЬНОЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ УМОЛЯЮ!!!!!!!!!!

Автор: Гость