209 номер ГДЕ НАПИСАНО ЗАПИШИТЕ ТЕКСТ ПД ДИКТОВКУ ЭТО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО А ОСТОЛЬНОЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ УМОЛЯЮ!!!!!!!!!!

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209 номер ГДЕ НАПИСАНО ЗАПИШИТЕ ТЕКСТ ПД ДИКТОВКУ ЭТО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО А ОСТОЛЬНОЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ УМОЛЯЮ!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-я схема-знойные(корень зной) , хвойного,небесный,пыльной. 2 схема- смолистым( корень смол), пушистых, холмистой, лесистых.       это все прилагательное,разная грамматическая форма
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