Какое число надо подставить вместо а Чтобы корнем уравнения 63-(14+а)=24+х было число 15?
Математика
Какое число надо подставить вместо а Чтобы корнем уравнения 63-(14+а)=24+х было число 15?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63-14-а=24+15 -а=-10 а=10
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