Перимнтер равнобедренного треугольника 19 см.Его основание 5 см. Чему равна длина длина боковой стороны
Математика
Перимнтер равнобедренного треугольника 19 см.Его основание 5 см. Чему равна длина длина боковой стороны
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Гость:
19-5=14 14÷2=7 ........
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