Трактор за первые 10 минут проехал 1,2 км.Какой путь он пройдет за 0,5ч,двигаясь с той ??е скоростью?

Физика

Трактор за первые 10 минут проехал 1,2 км.Какой путь он пройдет за 0,5ч,двигаясь с той ??е скоростью?

Автор: Гость