Сравните объемы информации содержащиеся в двух письмах первое письмо состоит из 50 символов 64-символьного алфовита второе из 40 симвалов 32-символьного алфовита

Информатика

Сравните объемы информации содержащиеся в двух письмах первое письмо состоит из 50 символов 64-символьного алфовита второе из 40 симвалов 32-символьного алфовита

Автор: Гость