Сравните объемы информации содержащиеся в двух письмах первое письмо состоит из 50 символов 64-символьного алфовита второе из 40 симвалов 32-символьного алфовита
Информатика
Сравните объемы информации содержащиеся в двух письмах первое письмо состоит из 50 символов 64-символьного алфовита второе из 40 симвалов 32-символьного алфовита
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=64 N=2^i i=6 Бит K=50 I=K*i I=50*6=300 бит - объем первого сообщения N=32 N=2^i i=5 бит K=40 I=K*i I=40*5=200 бит - объем второго сообщения 300-200=100 бит - на столько первое сообщение весит больше второго
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