Составь предложения по схемам. Объясни знаки препинания в них 1.《П?》-а 2.《П!》-в 3.А:???П》
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Составь предложения по схемам. Объясни знаки препинания в них 1.《П?》-а 2.《П!》-в 3.А:???П》
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Ты что не сделал подделку?"- спросила Нина. "Ура завтра выходной!"- воскликнул Илюша. Иван Петрович сказал : " Завтра контрольная ".
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