Сочините смешной или забавный диалог

Гость: Гость:

Ы опять завтракаешь на уроке?Валя быстро спрятала завтрак в сумку-Что будет сказал учитель если все будт завтракать на уроке?Класс зашумел.Потому что каждый хотел сказать что тогда будет.-Коля сказал:-бУДЕТ СМЕШНО!Миша сказал:-Жеванье будет!Маша сказала -Все сытые будут!А чего не будет?-спросил учитель.Класс молчал.Чего не будет-никто не знал.Учитель хотел уже сам ответить как вдруг кто-то крикнул:-Урока не будет!-АБСОЛЮТНО ВЕРНО!сказал учитель а зачем если не секрет?