Письменность и образование древних финикийцев

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Культура Финикии стала производной от культуры иных, древних и могущественных ближневосточных цивилизаций. Многое финикийцы позаимствовали у хеттов, греков и народов Месопотамии, они как бы переработали соседние культуры, смешали их, и создали свою собственную. Долгое время Финикия находилась под египетским владычеством, однако был в ее истории и периоды, когда на ее землях властвовали хетты и ассирийцы. В целом, их культура древней Финикии начала свое зарождение еще в 4 тысячелетии до н.э. Главным культурным достижением финикийцев можно назвать создание финикийского консонантного письма, которое появилось примерно во второй половине второго тысячелетия до н.э. Исследователи не знают, откуда именно произошло финикийское письмо, большая часть историков считает, что их письмо стало производным от псевдоиероглифического письма города Библ, либо же из протосинайской письменной системы. При этом финикийский алфавит стал своего рода революцией в древней письменности – в видоизмененном виде он попал в древнюю Грецию, оттуда его позаимствовала Римская Империя. И по сей день разработанная финикийцами алфавитная система используется для записи самых популярных в мире языков. Самыми старыми памятниками финикийской литературы принято считать тексты из Угарита, содержащие мифические рассказы, надписи правителей крупнейших финикийских городов. При этом их литературные произведения до нашего времени не дошли. В период эллинизма и владычества римлян в регионе здесь была широко распространена греческая литература. Авторы тех времен в своих работах ссылались на так называемые «Хроники Тира» и прочие произведения времен расцвета Финикии. До нашего времени дошли также тексты, переданные в изложении авторов античных времен, таких как Диодор и Юстин.