Как принимают душ космонавты на мкс ? варианты ответов : -Принимают душ неограни??енно, так как на борту действует система замкнутого водооборота, и вся использованная вода всё равно проходит очистку и применяется повторно. ...
Математика
Как принимают душ космонавты на мкс ? варианты ответов : -Принимают душ неограни??енно, так как на борту действует система замкнутого водооборота, и вся использованная вода всё равно проходит очистку и применяется повторно. -Вообще не принимают душ, а пользуются влажными салфетками или водой из-под крана с жидким мылом в тюбиках. -Очень быстро, в течение 1-2 минут, а использованная вода собирается и используется повторн
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