Помогите пожалуйста Задание к тексту : 1. Выписать слова, распределяя их по групп??м. а) проверяемая безударная гласная в корне слова : ... б) парная согласная в корне и на конце слова : ... в) удалённая согласная : ...
Русский язык
Помогите пожалуйста Задание к тексту : 1. Выписать слова, распределяя их по групп??м. а) проверяемая безударная гласная в корне слова : ... б) парная согласная в корне и на конце слова : ... в) удалённая согласная : ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) весной, спешу, на поляне, озере, синеет, бежит, сережки, весеннюю, играют, удивительной, красоты, поют, певцы, они, охранять, свои б) лед, по узкой, тропке, легче, в) открываются, льется
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