Помогите пожалуйста Задание к тексту : 1. Выписать слова, распределяя их по групп??м. а) проверяемая безударная гласная в корне слова : ... б) парная согласная в корне и на конце слова : ... в) удалённая согласная : ...

Русский язык

Помогите пожалуйста Задание к тексту : 1. Выписать слова, распределяя их по групп??м. а) проверяемая безударная гласная в корне слова : ... б) парная согласная в корне и на конце слова : ... в) удалённая согласная : ...

Автор: Гость