Помогите пожалуйста решить уравнение 64-x=91:7 и второе x-85=350+150
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение 64-x=91:7 и второе x-85=350+150
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
91:7=13-разность х=64-13 х=51 проверка:64-51=13 350+150=500- разность х=500+85 х=585 проверка:585-85=500 нажми спасибо
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