Помогите пожалуйста с решением ,и объясните как это делать

Алгебра
Помогите пожалуйста с решением ,и объясните как это делать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=kx+b; b- отвечает насколько сдвигается функция по оси y.  k - отвечает за наклон и направление функции. т.е. если k отрицательна, то функция будет отрицательна. И чем больше k тем ближе будет распологаться к оси y функция. А)3 Б)2 В)1
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