Помогите пожалуйста с решением ,и объясните как это делать

Гость: Гость:

Y=kx+b; b- отвечает насколько сдвигается функция по оси y. k - отвечает за наклон и направление функции. т.е. если k отрицательна, то функция будет отрицательна. И чем больше k тем ближе будет распологаться к оси y функция. А)3 Б)2 В)1