Ученица 3 класса Маша готовится к диктанту по русскому языку, а её брат играет в ко??пьютерную игру. Сравните два вида деятельности: учёбу и игру. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а ...

Обществознание

Ученица 3 класса Маша готовится к диктанту по русскому языку, а её брат играет в ко??пьютерную игру. Сравните два вида деятельности: учёбу и игру. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 1) выполнение домашнего задания 2) желание получить желаемый результат 3) контроль со стороны учителей и родителей 4) соблюдение определённых норм и правил

Автор: Гость