Ученица 3 класса Маша готовится к диктанту по русскому языку, а её брат играет в ко??пьютерную игру. Сравните два вида деятельности: учёбу и игру. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а ...

Обществознание
Ученица 3 класса Маша готовится к диктанту по русскому языку, а её брат играет в ко??пьютерную игру. Сравните два вида деятельности: учёбу и игру. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 1) выполнение домашнего задания 2) желание получить желаемый результат 3) контроль со стороны учителей и родителей 4) соблюдение определённых норм и правил
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Гость:
Сходство 24 различие 13
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