Сказка " О мертвой царевне и семи богатырях." Скажите,как они обращались к царевне? Доказать текстом.

Литература
Сказка " О мертвой царевне и семи богатырях." Скажите,как они обращались к царевне? Доказать текстом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старший молвил ей: "Девица, Знаешь: всем ты нам сестрица,Всех нас семеро, тебяВсе мы любим,...

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