Вот выплывает луна и самый мелкий кустик на праздник приглашен!что за праздник?
Литература
Вот выплывает луна и самый мелкий кустик на праздник приглашен!что за праздник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что это полнолуние
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