Товар на распродаже уценили на 40%, при этом он стал стоить 840 рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи?

Математика

Товар на распродаже уценили на 40%, при этом он стал стоить 840 рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи?

Автор: Гость