Товар на распродаже уценили на 40%, при этом он стал стоить 840 рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи?
Математика
Товар на распродаже уценили на 40%, при этом он стал стоить 840 рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840÷60×100=1400.........
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