Из 12 кубов объёмом 1 дм3 каждый составили геометрическую фигуру.Найдите объём этой фигуры в кубических сантиметров

Математика

Из 12 кубов объёмом 1 дм3 каждый составили геометрическую фигуру.Найдите объём этой фигуры в кубических сантиметров

Автор: Гость