Из 12 кубов объёмом 1 дм3 каждый составили геометрическую фигуру.Найдите объём этой фигуры в кубических сантиметров

Математика
Из 12 кубов объёмом 1 дм3 каждый составили геометрическую фигуру.Найдите объём этой фигуры в кубических сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем фигуры=1дм³*12=12дм³=12*1000=12000см³
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