Что входит в структуру духовной жизни общества

Обществознание
Что входит в структуру духовной жизни общества
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Религия, наука, мораль, искусство и т.д. 
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