Помогите пожалуйста мне. надо разобрать предложения вот так Вышел звёздной ночь?? ослик. Вышел ( когда?) ночью. Ночью ( какой?) звёздной. Заранее спасибо!

Русский язык

Помогите пожалуйста мне. надо разобрать предложения вот так Вышел звёздной ночь?? ослик. Вышел ( когда?) ночью. Ночью ( какой?) звёздной. Заранее спасибо!

Автор: Гость