Помогите пожалуйста мне. надо разобрать предложения вот так Вышел звёздной ночь?? ослик. Вышел ( когда?) ночью. Ночью ( какой?) звёздной. Заранее спасибо!
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Помогите пожалуйста мне. надо разобрать предложения вот так Вышел звёздной ночь?? ослик. Вышел ( когда?) ночью. Ночью ( какой?) звёздной. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ослик (что сделал?)вышел (когда?)ночью (какой?)звездной
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