Укажите слово в котором все согласные звуки твердые парк Player играть боец

Русский язык
Укажите слово в котором все согласные звуки твердые парк Player играть боец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : Это слово Парк.
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