Образуй приставочно способом и запиши как можно больше родственных слов к глагол??м ехать и есть
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Образуй приставочно способом и запиши как можно больше родственных слов к глагол??м ехать и есть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приехать,уехать,отъехать,заехать,наехать,переехать,съехать,выехать. съесть,поесть,доесть вот так:) НАДЕЮСЬ БУДЕТ ПЯТЬ)))))))
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