ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ДАЮ 10 БАЛЛОВ! (слова которые написанный капс луком (все большими), надо сделать вот так----------)Перепишите предложения,заменяя выделенные согласованные определения несогласованными,а несогласованн...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ДАЮ 10 БАЛЛОВ! (слова которые написанный капс луком (все большими), надо сделать вот так----------)Перепишите предложения,заменяя выделенные согласованные определения несогласованными,а несогласованные-согласованными. На столе лежал УЧИТЕЛЬСКИЙ портфель ИЗ КОЖИ.В БЕСКРАЙНЕЙ степи слышался крик ГУСЕЙ.ИНДИЙСКИЕ ремесленники-большие мастера изготавливать изделия ИЗ ДЕРЕВА И КОСТИ.На ГОРОДСКОЙ окраине на снегу были обнаружены ВОЛЧЬИ следы.ПИСАТЕЛЬСКИЙ дар Абая проявился рано.Новый чемпион был ВЫСОКОРОСЛЫЙ.Мне купили КЛЕТЧАТОЕ платье.На десерт предложили на выбор ГРАНАТОВЫЙ или СМОРОДИНОВЫЙ сок.Бабушка связала носки ИЗ ШЕРСТИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На столе лежал кожаный портфель учителя. В степи бескрая слышался гусиный крик. Ремесленники из Индии большие мастера изготавливать деревянные и костяные изделия. На окраине города на снегу были обнаружены следы волков. Дар писателя у Абая появился рано. Новый чемпион был высокого роста. Мне купили платье в клетку. На десерт предложили на выбор сок из граната или сок из смородины. Бабушка связала шерстяные носки
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