Какова масса железной палки длиною 1 м, если поперечное сечение палки —— квадрат ??о стороною 2 см?

Физика
Какова масса железной палки длиною 1 м, если поперечное сечение палки —— квадрат ??о стороною 2 см?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность железа p=7800 кг/м^3 S=a^2  V=L*S=100*4=400 см^3=0,0004 м^3  m=pV=7800*0,0004=3,12 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
ИСТОРИЯ ИНТЕРНЕТА НА КАЗАХСКОМ
Ответить
Алгебра
Найти значение функции 28, y=-1.4x
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение 64-x=91:7 и второе x-85=350+150
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ДАЮ 10 БАЛЛОВ! (слова которые написанный капс луком (все большими), надо сделать вот так----------)Перепишите предложе...
Ответить
Биология
Рассмотрите листья шиповника: как они расположены на стебле, какое имеют жилкование.Листья у шипоника ростые или сложные
Ответить