Какова масса железной палки длиною 1 м, если поперечное сечение палки —— квадрат ??о стороною 2 см?

Физика

Какова масса железной палки длиною 1 м, если поперечное сечение палки —— квадрат ??о стороною 2 см?

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