Какова масса железной палки длиною 1 м, если поперечное сечение палки —— квадрат ??о стороною 2 см?
Физика
Какова масса железной палки длиною 1 м, если поперечное сечение палки —— квадрат ??о стороною 2 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность железа p=7800 кг/м^3 S=a^2 V=L*S=100*4=400 см^3=0,0004 м^3 m=pV=7800*0,0004=3,12 кг
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