Найти значение функции 28, y=-1.4x
Алгебра
Найти значение функции 28, y=-1.4x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 f(x)=(28) = 0 f(x)=0 y=-1.4xf(x)=(−1,4⋅x ) =−(1,4⋅x)=−1,4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ДАЮ 10 БАЛЛОВ! (слова которые написанный капс луком (все большими), надо сделать вот так----------)Перепишите предложе...
Биология
Рассмотрите листья шиповника: как они расположены на стебле, какое имеют жилкование.Листья у шипоника ростые или сложные