Наутро после похода костя был свеж как.... Что дальше?
Русский язык
Наутро после похода костя был свеж как.... Что дальше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРАВИЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ огурчик
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