Заполни таблицу животное.цвет.пища.
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Заполни таблицу животное.цвет.пища.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fox | White and Orange | Meat Cat | Orange, black, white | Meat, feed Rabbit | Grey and white | cabbaqe С кошкой трудно, у кошек же несколько цветов какой она может быть.
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