Где не добывают нефть и приодный газ?
География
Где не добывают нефть и приодный газ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нефть из под земли качают, и газ тоже
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