Человеческие расы возникли потому, что

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Возникновение расы человека произошло потому, что люди, которые жили на разных континентах приспосабливались к окружающей среде. Например: в странах Азии люди имеют узкий разрез глаз и жировые складки на лице для защиты от ветра, люди на Кавказе имеют большие носы, чтобы воздух мог хорошо согреваться в носу.