Написати твір на тему "серце не камінь"

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Написати твір на тему "серце не камінь"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серце не камінь. Якщо любиш серце бере клила і злітаю в небеса. Якщо ти злишся то серце укриває снігом. Серце не камінь бо воно має справжні відчуття воно може: любити, злитися, кидати, плакати... Але звичайний камінь цього зробити не може. Він не може відчути, передати, сказати... Але серце..
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