Написати твір на тему "серце не камінь"

Гость: Гость:

Серце не камінь. Якщо любиш серце бере клила і злітаю в небеса. Якщо ти злишся то серце укриває снігом. Серце не камінь бо воно має справжні відчуття воно може: любити, злитися, кидати, плакати... Але звичайний камінь цього зробити не може. Він не може відчути, передати, сказати... Але серце..