В зимних олимпийских играх в Ванкувере принимали участвие спортсмены из 83 стран, ??то на 123 страны меньше чем в летнее олимпиаде в пикине. Сколько стран приняло участвие в летних играх

Математика

В зимних олимпийских играх в Ванкувере принимали участвие спортсмены из 83 стран, ??то на 123 страны меньше чем в летнее олимпиаде в пикине. Сколько стран приняло участвие в летних играх

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