Помогите пожалуйста! номер 677 объесните я не понимаю
Математика
Помогите пожалуйста! номер 677 объесните я не понимаю
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Ответ на номер 677 - 6
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