22/21-21/22 заранее спасибо

Математика
22/21-21/22 заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Там получается 0,093.Но мы округляем и получается 0,1
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