Аргинская , Математика 3 класс 2 часть N378 Для определения значения сложного выраже??ия ученики выполнили следующие действие 320*3 126+169 960-295 504:4 (составить сложное выражение)
Математика
Аргинская , Математика 3 класс 2 часть N378 Для определения значения сложного выраже??ия ученики выполнили следующие действие 320*3 126+169 960-295 504:4 (составить сложное выражение)
Ответ(ы):
Гость:
320*3 126+169 960-295 504:4 320 * 3 - ( 504 : 4 + 169) 320 * 3= 960 504 :4 = 126 960 - (126+169) = 665
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