Сказка о том как человек не соблюдал законы природы и к чему бы это привело

Гость: Гость:

Жил был человек он был не послушный .однажды он начал пользоваться природой сначало он выкочал из неё все ресурсы.Далее срубил деревья .Осушил реки моря и океаны.В конце концов планета стала не пригодна для житья.Все жители покинули Землю и полетели в космос искать новый дом.