Сказка о том как человек не соблюдал законы природы и к чему бы это привело
Окружающий мир
Сказка о том как человек не соблюдал законы природы и к чему бы это привело
Ответ(ы):
Гость:
Жил был человек он был не послушный .однажды он начал пользоваться природой сначало он выкочал из неё все ресурсы.Далее срубил деревья .Осушил реки моря и океаны.В конце концов планета стала не пригодна для житья.Все жители покинули Землю и полетели в космос искать новый дом.
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