Для спортивного лагеря из города должны привезти спортивентарь 9 ящиков по 40 кг каждый и 6 тюков по 90 кг каждый. Сколько раз поднимится в гору подъёмник с этим грузом если на него можно погрузить только 3 центнера? Как нужно ...

Математика

Для спортивного лагеря из города должны привезти спортивентарь 9 ящиков по 40 кг каждый и 6 тюков по 90 кг каждый. Сколько раз поднимится в гору подъёмник с этим грузом если на него можно погрузить только 3 центнера? Как нужно загружать подъёмник?

Автор: Гость