Для спортивного лагеря из города должны привезти спортивентарь 9 ящиков по 40 кг каждый и 6 тюков по 90 кг каждый. Сколько раз поднимится в гору подъёмник с этим грузом если на него можно погрузить только 3 центнера? Как нужно ...
Математика
Для спортивного лагеря из города должны привезти спортивентарь 9 ящиков по 40 кг каждый и 6 тюков по 90 кг каждый. Сколько раз поднимится в гору подъёмник с этим грузом если на него можно погрузить только 3 центнера? Как нужно загружать подъёмник?
Ответ(ы):
Гость:
1) 40 * 9 = 360 кг - весят 9 ящиков2)90 * 6 = 540 кг - весят 6 тюков3) 360 + 540 = 900 кг - общий вес груза4) 900 : 300 = 3 ( 3 ц = 300 кг) - кол-во поднятий подъемниказагружаем 2 тюка по 90 кг 90 * 2 = 180 кг 3 ящика по 40 кг 40 * 3 = 120 кг 180 + 120 = 300 кги так трижды
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