Научите решать задачи на скорость.время и расстояеие 4класс пожалуйсто!!!Задавайт?? мне задачи а я буду пытатся их решить помогите Пожалуйсто!!!
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Научите решать задачи на скорость.время и расстояеие 4класс пожалуйсто!!!Задавайт?? мне задачи а я буду пытатся их решить помогите Пожалуйсто!!!
Ответ(ы):
Гость:
Из пункта а вышел поезд. Через 4 часа поезд прибыл в пункт б. Какова скорость поезда если расстояние от пункта а до пункта б 360км.
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