Пожалуйста напишите диалог с именами Артём и Алёна Заранее спасибо
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Пожалуйста напишите диалог с именами Артём и Алёна Заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Артём гулять пойдём?! Алён,ответ не определён..... А что мешает дать ответ...? Пока готовлю я омлет.... Так ты и повар, и мастер на все руки....?! Алён,иди пока грызи науки! Тебе не нравится мой комплимент.... Алён,ловлю момент!!! Артём,я жду ответ! А я вас жду отведать мой обед!
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