Пожалуйста напишите диалог с именами Артём и Алёна Заранее спасибо

Русский язык
Пожалуйста напишите диалог с именами Артём и Алёна Заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Артём гулять пойдём?! Алён,ответ не определён..... А что мешает дать ответ...? Пока готовлю я омлет.... Так ты и повар, и мастер на все руки....?! Алён,иди пока грызи науки! Тебе не нравится мой комплимент.... Алён,ловлю момент!!! Артём,я жду ответ! А я вас жду отведать мой обед!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пжл алгебра экспресс подготовка огэ дали вот дз решить помогите. вариант 2 плиззз
Ответить
Литература
Вкраце биография киплинга срочно
Ответить
Другие предметы
Правила поведения людей на природе весной когда птицы выводят потомство?
Ответить
Математика
Начерти отрезок длиной 12 сантиметров и узнать сколько сантиметров в двух третьих части отрезка, в пяти шестых , в одиннадцати двенадцатых ,
Ответить
Другие предметы
Как называется диаграмма состоящая из параллельных прямоугольников одинаковой ширины
Ответить