Пожалуйста напишите диалог с именами Артём и Алёна Заранее спасибо

Гость: Гость:

Артём гулять пойдём?! Алён,ответ не определён..... А что мешает дать ответ...? Пока готовлю я омлет.... Так ты и повар, и мастер на все руки....?! Алён,иди пока грызи науки! Тебе не нравится мой комплимент.... Алён,ловлю момент!!! Артём,я жду ответ! А я вас жду отведать мой обед!