Правила поведения людей на природе весной когда птицы выводят потомство?
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Правила поведения людей на природе весной когда птицы выводят потомство?
Ответ(ы):
Гость:
1) Не мешайте и не разговариыайте громко, это их пугает. 2) Не пугайте их и сильно не машите руками. 3) НИ В-КОЕМ случае не трогайте их
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