Найдите гиперболу, сатиру, гротеск, и иронию в рассказе «Дикий помещик» Заранее спасибо^_^
Литература
Найдите гиперболу, сатиру, гротеск, и иронию в рассказе «Дикий помещик» Заранее спасибо^_^
Ответ(ы):
Гость:
Многие писатели и поэты использовали сказку в своем творчестве. С ее помощью автор выявлял тот или иной порок человечества или общества. Сказки Салтыкова-Щедрина резко индивидуальны и не похожи ни на какие другие. Сатира была оружием Салтыкова-Щедрина. В ту пору из-за существовавшей строгой цензуры автор не мог до конца обнажить пороки общества, показать всю несостоятельность российского управленческого аппарата. Только с помощью сказки Салтыков-Щедрин смог донести до людей резкую критику существующего порядка.
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