Игра lt;lt;Кто больше?gt;gt;. Придумай словосочетания.
Русский язык
Игра lt;lt;Кто больше?gt;gt;. Придумай словосочетания.
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Маленький мышонок, красочная картинка, унылое лицо, весёлый театр, красивые куклы, большой дом, дикий помещик, старый дедушка, вкусные конфеты, любимый сок, силовое дерево, крепкий орешек, высока ёлка, танцевальный зал, красная табуретка, дикие кошки, домашняя собака, весёлые клоуны, огромный цирк, большое число, позитивное настроение, жаркий Египет, яркие рыбки
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