Пять акробатов показывали трюки на велосипедах. Какие были у них велосипеды, если на арене всего было 15 колес? Сколько колес приходилось на каждого как решить????????????????????????????77777

Математика

Пять акробатов показывали трюки на велосипедах. Какие были у них велосипеды, если на арене всего было 15 колес? Сколько колес приходилось на каждого как решить????????????????????????????77777

Автор: Гость