Пять акробатов показывали трюки на велосипедах. Какие были у них велосипеды, если на арене всего было 15 колес? Сколько колес приходилось на каждого как решить????????????????????????????77777

Математика
Пять акробатов показывали трюки на велосипедах. Какие были у них велосипеды, если на арене всего было 15 колес? Сколько колес приходилось на каждого как решить????????????????????????????77777
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Автор: Гость
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Гость:
Очень просто!Если не понятно можешь спросить.
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