Наның пайдасы туралы мәліметттер

Гость: Гость:

1) нан-бэри бас. Наннын курамында бэри керекти заттар бар. Олар: полиимерлер, комирсутектер, майлар жэне акуыздар 2) ен манызды адамнын тамактын болиги - нан. 3) человек может ничего ни есть кроме хлеба,но все равно не умрет 4)хлеб да вода-лучшая еда.