Наның пайдасы туралы мәліметттер
Биология
Наның пайдасы туралы мәліметттер
Ответ(ы):
Гость:
1) нан-бэри бас. Наннын курамында бэри керекти заттар бар. Олар: полиимерлер, комирсутектер, майлар жэне акуыздар 2) ен манызды адамнын тамактын болиги - нан. 3) человек может ничего ни есть кроме хлеба,но все равно не умрет 4)хлеб да вода-лучшая еда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В классе 19 тетрадей, причем в линейку на 5 больше, чем в клетку.сколько тетрадей в л??нейку и клетку в столе
Окружающий мир
Экономика
Самое популярное пособие по экономике, переведённое на множество языков и не раз ??ереизданное, впервые опубликованное в 1948 г. называется…
Математика