Наның пайдасы туралы мәліметттер

Биология
Наның пайдасы туралы мәліметттер
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) нан-бэри бас. Наннын курамында бэри керекти заттар бар. Олар: полиимерлер, комирсутектер, майлар жэне акуыздар 2) ен манызды адамнын тамактын болиги -  нан. 3) человек может ничего ни есть кроме хлеба,но все равно не умрет 4)хлеб да вода-лучшая еда.
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