Измерь стороны каждого квадрата миллиметрах и узнай его периметр. Решение запиши сначала сложением а потом умножением.

Математика
Измерь стороны каждого квадрата миллиметрах и узнай его периметр. Решение запиши сначала сложением а потом умножением.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если сложение в скобках то сначала  нужно решить  скобках а потом умножить вот пример:(2*5)*7=49
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