Измерь стороны каждого квадрата миллиметрах и узнай его периметр. Решение запиши сначала сложением а потом умножением.
Математика
Измерь стороны каждого квадрата миллиметрах и узнай его периметр. Решение запиши сначала сложением а потом умножением.
Ответ(ы):
Гость:
Если сложение в скобках то сначала нужно решить скобках а потом умножить вот пример:(2*5)*7=49
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
В классе 19 тетрадей, причем в линейку на 5 больше, чем в клетку.сколько тетрадей в л??нейку и клетку в столе
Окружающий мир