Какие приспособления внешнего строения обеспечивают рептилиям наземный образ жизни
Биология
Какие приспособления внешнего строения обеспечивают рептилиям наземный образ жизни
Ответ(ы):
Гость:
Маленькие низкие лапки, толстая чешуя,хвост
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Измерь стороны каждого квадрата миллиметрах и узнай его периметр. Решение запиши сначала сложением а потом умножением.
Биология
Математика
В классе 19 тетрадей, причем в линейку на 5 больше, чем в клетку.сколько тетрадей в л??нейку и клетку в столе
Окружающий мир