"Белый пороход" почему добрый человек стал соучастником приступление

Литература
"Белый пороход" почему добрый человек стал соучастником приступление
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дед сотворил зло во имя добра, ради дочери и внука, но его фелософия потерпела крах.
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