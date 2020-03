Помогите, пожалуйста!!! Какой глагол не подходит? He.... to school yesterday. 1)waited 2)wanted to go 3)went 4)walked

Английский язык

