Почему говорят что денежная масса управляет ценами?

Гость: Гость:

Чем больше денег вводится в оборот, тем дешевле сами по себе становятся деньги. Инфляция то есть. И от этого цены начинают расти. И наоборот, когда эммисия денег сокращается, деньги становятся дороже и в новой "системе координат" цены получаются более выгодные.