Почему говорят что денежная масса управляет ценами?
Экономика
Почему говорят что денежная масса управляет ценами?
Ответ(ы):
Гость:
Чем больше денег вводится в оборот, тем дешевле сами по себе становятся деньги. Инфляция то есть. И от этого цены начинают расти. И наоборот, когда эммисия денег сокращается, деньги становятся дороже и в новой "системе координат" цены получаются более выгодные.
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